La situazione coronavirus a Calangianus.

Cresce la preoccupazione in Gallura dove si registrano nuovi casi di variante inglese del coronavirus. Dopo Tempio e Santa Teresa sono 4 i nuovi casi di di coronavirus a Calangianus, tutti colpiti da variante inglese.

Le persone positive si trovano attualmente in isolamento presso il loro domicilio e per le quali il Servizio di Igiene Pubblica sta effettuando la ricostruzione dei contatti e tutte le necessarie verifiche. Al momento sono 9 i positivi nel comune.

“Abbiamo altre persone le persone in quarantena che verranno sottoposte al tampone molecolare dall’Ats. Vi informerò sui risultati dei test – spiega il sindaco Fabio Albieri – . Sono in contatto costante con l’Ats e se l’evoluzione della situazione epidemiologica lo rendesse necessario non esiterò ad assumere ulteriori provvedimenti, volti a tutelare la salute pubblica”.

Sul fronte della campagna vaccinale il Servizio d’igene pubblica di Tempio sta provvedendo a chiamare i Soggetti fragili. Mentre è prevista per il 9 aprile la somministrazione della seconda dose di vaccino agli Over 80, sempre presso la Palestra delle Scuole Medie, con le stesse modalità.

(Visited 87 times, 87 visits today)