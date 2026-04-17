Potature e nuove piante, Calangianus si fa bella per la primavera

Partono i lavori per il verde pubblico di Calangianus.

Calangianus inaugura la primavera con gli interventi sul verde pubblico. Prosegue senza sosta il piano di interventi dedicato al decoro urbano e alla manutenzione degli spazi comuni nel centro gallurese. In questi giorni, il personale incaricato è impegnato in diverse aree del paese per portare avanti i lavori di sistemazione del verde pubblico, un tassello fondamentale del programma di rigenerazione promosso dall’amministrazione locale.

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I lavori.

Sono tanti i lavori sul verde pubblico previsti a Calangianus. In questi giorni le operazioni si stanno concentrando sulla pulizia delle aiuole, la potatura degli arbusti e la preparazione del terreno per le nuove piantumazioni. L’obiettivo è duplice: garantire la sicurezza stradale, mantenendo i marciapiedi liberi da sterpaglie, e migliorare l’impatto estetico delle vie principali.

I lavori stanno interessando diversi quadranti della cittadina, con un’attenzione particolare ai percorsi pedonali e alle zone limitrofe alle aree residenziali. Gli addetti ai lavori operano per restituire decoro a spazi che, con l’arrivo della stagione primaverile, richiedono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria più incisivi.

L’iniziativa.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto #CalangianusDomani, una visione di sviluppo che punta a rendere il centro abitato più accogliente per i residenti e più attrattivo per i visitatori. La cura dell’ambiente urbano viene vista non solo come una questione estetica, ma come un investimento sulla qualità della vita dei cittadini.

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