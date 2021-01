Lo screening a Calangianus.

Partirà domani mattina alle 9 la campagna di screening con tampone rapido sugli studenti di Calangianus in collaborazione con la Protezione Civile. La campagna era stata annunciata nei giorni scorsi dal sindaco Fabio Albieri che, al fine di effettuare i test, aveva già posticipato la riapertura delle scuole all’11 gennaio.

Lo screening si concluderà sabato e riguarderà gli studenti, compresi gli studenti dell’IPIA, il personale docente e non docente, i dipendenti comunali, il personale delle coop che gestiscono l’asilo nido comunale e il servizio comunale di assistenza domiciliare per non autosufficienti.

“Crediamo che questa iniziativa – ha commentato il primo cittadino – che rientra tra quelle messe in campo dall’amministrazione comunale per contrastare la diffusione del contagio, sia importantissima al fine di riaprire le scuole in assoluta sicurezza”.

(Visited 79 times, 79 visits today)