Quasi terminati i lavori al museo del Sughero Calangianus.

Il museo del sughero è quasi pronto. I lavori di restauro dell’immobile di Calangianus, chiuso dal 2019, sono in fase di ultimazione. Gli interventi di messa in sicurezza erano partiti lo scorso gennaio, necessari per poter riaprire la struttura.

Costretto a chiudere nel 2019, a causa di alcune irregolarità, aveva scatenato non poche polemiche città. Ora la struttura dovrebbe riaprire a breve. “Manca soltanto il bando per poter affidare la gestione del museo – dichiara il sindaco Fabio Albieri -. Stiamo già lavorando per poter procedere il prima possibile”. Per la riqualificazione dell’immobile sono stati investiti 150mila euro, da fondi regionali.