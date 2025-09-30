Il sindaco di Calangianus esulta: “Gallura e Montacuto hanno di nuovo la Provincia”

Il sindaco di Calangianus esulta per la nascita della nuova Provincia Gallura Nord-Est Sardegna

“La Gallura e il Montacuto hanno di nuovo la sua Provincia”, dopo le elezioni esulta il sindaco di Calangianus Fabio Albieri. “Congratulazioni a Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, eletto ieri primo presidente della Provincia Gallura Nord Est Sardegna, espressione di una lista unitaria del territorio”.

“Un’elezione di secondo grado – come previsto dalla legge Del Rio, che personalmente non condivido perché esclude i cittadini dalla scelta diretta dei propri rappresentanti provinciali – ma comunque un passo avanti rispetto alla lunga fase di commissariamento che ha paralizzato l’ente”.

“Ora inizia una sfida importante: ricostruire un’istituzione fondamentale per la gestione del nostro vasto territorio, tenerlo unito e programmare interventi concreti.

Modernizzare la rete infrastrutture stradale, ad esempio, deve essere la priorità assoluta per la nuova Provincia e i suoi amministratori: la Tempio–Olbia, la Olbia–Arzachena–Santa Teresa, la Alà–Buddusò-Abbasanta devono rappresentare un obbiettivo concreto non più rinviabile”.

“Strade sicure e moderne sono essenziali per uno sviluppo equilibrato e per collegare tutti i comuni alla “porta” della Gallura: Olbia. E poi c’è il tema dei servizi territoriali, che vanno difesi e rafforzati e dei quali si parlerà nei prossimi mesi. Auguro buon lavoro al Presidente Nizzi e a tutti i nuovi consiglieri provinciali. Il vostro compito è fondamentale per il futuro della Gallura”.

