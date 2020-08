Calciatori, attrici e cantanti, la Costa Smeralda fa il pieno di vip per Ferragosto

Sono tanti i vip che hanno scelto la Costa Smeralda questa estate.

In questo anno così particolare sono molti i vip che hanno scelto la Sardegna per trascorrere il Ferragosto. Tanti, a causa dell’emergenza sanitaria hanno scelto di restare in Italia, e la Sardegna è tra le mete più gettonate dai personaggi famosi e non solo.

Dai giri in barca alle spiagge fino ai locali notturni: la Costa Smeralda fa il pieno di vip. Chiara Ferragni e Fedez, Elisabetta Canalis, Paolo Bonolis, Melissa Satta, Diletta Leotta sono solo alcuni dei personaggi famosi sbarcati in Gallura nei giorni scorsi.

Ma anche i cantanti come Ligabue, Ghali e Rovazzi e calcatoti come il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois, Emerson Palmieri, Erik Lamela e moltissi altri sono restati incantati delle bellezze dell’isola.

“Tramonto, oggi. Ultimi giorni nella mia terra. quanto mi mancherà. Ma se ripenso al lockdown e al timore che non saremmo riusciti a venire a casa penso subito a che fortuna è sempre poter tornare”, saluta così l’isola Giorgia Palmas. Un esempio dei numerosi messaggi d’amore verso la Sardegna e un bello spot per il rilancio del turismo in Costa Smeralda e in Sardegna.

(Visited 367 times, 367 visits today)