Vacanze in Costa Smeralda per Jannik Sinner.

Jannik Sinner ha deciso di dimenticare la sconfitta a Wimbledon, con una vacanza in Costa Smeralda. Il tennista italiano è stato visto all’aeroporto di Olbia insieme alla fidanzata Anna Kalinskaya. La nuova coppia di tennisti ha deciso di trascorrere le loro vacanze in Gallura.

Dopo la vacanza in Costa Smeralda, Jannik Sinner tornerà a Montecarlo per riprendere gli allenamenti, concentrato sulla preparazione per i prossimi impegni e per i Giochi Olimpici. All’uscita dall’aeroporto di Olbia, nonostante avesse il cappuccio, Jannik è stato subito riconosciuto dai suoi fan. Il tennista italiano ha gentilmente accettato di scattare qualche foto con i presenti, che sono girate sui social, tra cui selfie con passeggeri e personale delle compagnie aeree, che non hanno voluto perdere l’opportunità di una foto con il numero uno del mondo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui