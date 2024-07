L’interesse di Bill Gates verso Villa Certosa.

Villa Certosa, la storica residenza estiva in Sardegna di Silvio Berlusconi, è attualmente al centro dell’interesse del mercato immobiliare di lusso, con Fininvest che valuta la vendita della proprietà. Tra i potenziali acquirenti spicca il colosso alberghiero di lusso Four Seasons, controllato da Bill Gates e con una significativa partecipazione del principe saudita Al Waleed.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, emissari del gruppo Four Seasons, che gestisce oltre 100 hotel e resort in tutto il mondo con più di 40.000 dipendenti, hanno effettuato diverse visite alla villa situata nella zona di Porto Rotondo (Olbia). L’ultima di queste ispezioni è avvenuta recentemente. L’intento del gruppo alberghiero sarebbe quello di trasformare Villa Certosa in una residenza di super lusso da locazione, sebbene la struttura ‘diffusa‘ della proprietà e l’accesso diretto al mare possano rappresentare delle sfide per tale progetto.

Il valore della villa è stimato tra i 300 e i 500 milioni di euro, un prezzo che ha attirato l’interesse anche di altre figure di spicco, tra cui Hassanal Bolkian, il sultano del Brunei. I rappresentanti del sultano hanno già visitato la villa, mostrando un chiaro interesse per l’acquisto. Con tali concorrenti in gioco, la vendita di Villa Certosa promette di essere uno degli eventi immobiliari più seguiti degli ultimi anni, sottolineando ancora una volta l’attrattiva della Sardegna come meta di lusso a livello internazionale.

