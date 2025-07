Capogiro, Franco Pepe e Cone Club: il 7Pines di Baja Sardinia diventa “food destination”

Il 7Pines Resort di Baja Sardinia punta sul “food”

Il 7Pines Resort Sardinia punta sull’ospitalità gastronomica in chiave glamour per essere una “food destination” d’eccellenza.

“Sotto la guida dell’Executive Chef Pasquale D’Ambrosio, il resort si presenta come un vero e proprio hub gastronomico, un palcoscenico del gusto in tre atti: Capogiro, ristorante fine dining inserito nella Guida Michelin 2025, Spazio by Franco Pepe, pizzeria d’autore che unisce Campania e Sardegna, e Cone Club, il beach club pieds dans l’eau dove ogni tramonto è accompagnato da crudi di mare e vibrazioni musicali”. Qusti i punti di forza del “food” al 7Pines Resort Sardinia

Il Capogiro

“Al Capogiro, l’alta gastronomia si intreccia con i profumi della terra sarda. Ogni piatto è una dichiarazione d’amore al territorio, impreziosita da tecniche contemporanee, estetica raffinata e storytelling personale. Tra i piatti più iconici, l’immancabile “Pasta mischiata ai 12 pomodori”, manifesto della filosofia dello chef: una sinfonia di varietà locali che rievoca i pranzi in famiglia e i luoghi vissuti durante il suo percorso professionale. Accanto a questo, creazioni come il “Maialino in mare” – tenero maialino sardo e tonno rosso in un dialogo tra terra e Mediterraneo – o il “Fusillone” (fusillone glassato al limone nero, acqua di cozze, caviale di spirulina), rappresentano l’anima audace e poetica della cucina dello Chef D’Ambrosio”.

“Due i menù degustazione: “Sartoriale”, a immagine del territorio, e “Le nostre storie”, un viaggio tra memorie e sapori, da gustare con abbinamenti Ruinart d’eccezione. Al 7Pines Resort Sardinia l’esperienza enologica è parte integrante del viaggio gastronomico. La carta dei vini del ristorante Capogiro propone una selezione raffinata di oltre 170 etichette italiane e internazionali, con un’attenzione particolare alla Sardegna e alle sue micro-produzioni: la sezione “La Sardegna che non conosci” invita infatti a scoprire vini poco noti dell’isola, selezionati per qualità e identità territoriale. A rendere davvero unica l’offerta è anche la possibilità, rara e preziosa, di degustare al calice alcune delle bottiglie più iconiche al mondo: dal celebre Petrus al Masseto, fino al leggendario Château d’Yquem. Una esperienza esclusiva , perfetta per appassionati e wine lovers in cerca di eccellenze uniche”.

Spazio by Franco Pepe

“Dopo il successo della scorsa stagione, Spazio by Franco Pepe torna con una proposta ancora più ricca. Il maestro pizzaiolo porta in Sardegna il suo impasto e una selezione di pizze create insieme allo chef D’Ambrosio: dalla “Sentimenti di Gallura” con fior di latte affumicato, carciofo spinoso e bue rosso sardo, alla nuovissima “Essenza”, un omaggio al dialogo tra sapori e natura, con stracciatella di bufala, scorza di limone e aromi freschi raccolti direttamente nell’orto del resort, per una pizza che esplode al palato in freschezza, leggerezza ed equilibrio, racchiudendo in un solo morso il sole, il vento e la terra di Sardegna”.

Cone Club

“Location mozzafiato affacciata sull’Arcipelago della Maddalena, Cone Club è il cuore pulsante dell’estate sarda, il beach club dove ogni piatto è una cartolina dal Mediterraneo. Qui la semplicità diventa lusso attraverso un menu che celebra la stagionalità e il pescato locale. Tra le proposte firmate da D’Ambrosio: Tartare di tonno con avocado, sesamo e agrumi, Spaghettone con vongole veraci, limone e rosmarino, e la Fregula con ragù di mare e peperone crusco”.

“Grande novità di quest’anno, il percorso “Mediterraneo Senza Confini”, tre menu degustazione ispirati a Libano, Grecia e Marocco, da condividere convivialmente tra meze e cous cous, profumi d’oriente e ingredienti isolani. Il tutto accompagnato da cocktail d’autore e calici ghiacciati da sorseggiare con i piedi nella sabbia. E quando il sole comincia a calare, il beach club si trasforma nella location più esclusiva della costa per aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Una ricca programmazione di DJ set internazionali e musica dal vivo accompagna la notte gallurese con eleganza e vibrazioni cosmopolite, tra cocktail d’autore, bollicine e atmosfere rarefatte”.

