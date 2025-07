Cinema e letteratura si intrecciano sotto il cielo di Cabras

A Cabras arrivano l’ArcheoFilm Festival e Il Festival Letterario dell’Archeologia.

Parole e immagini che raccontano il tempo, in un mosaico di voci e visioni che attraversa epoche, accendendo connessioni tra le civiltà antiche e i dilemmi del presente. A Cabras, L’ArcheoFilm Festival – da mercoledì 2 a sabato 5 luglio – e Il Festival Letterario dell’Archeologia – da martedì 8 a venerdì 11 luglio – saranno due dei Festival protagonisti della lunga estate culturale della Fondazione Mont’e Prama. Arte, ricerca e divulgazione nella cornice della Peschiera Mar’e Pontis e dell’area archeologica di Mont’e Prama.



Il fascino dell’archeologia tra pagine che raccontano e pellicole che scorrono in un ciak. Il Cinema e la Scrittura diventano, così, i due strumenti prediletti per interrogare il tempo, all’interno di un format inclusivo e intergenerazionale, con escape room, musica dal vivo e visite guidate.

Sardegna ArcheoFilm Festival

Sulla collina di Mont’e Prama, immersi nel luogo che per millenni ha custodito i Giganti, l’area archeologica si trasforma in un cinema a cielo aperto con l’edizione 2025 dell’ArcheoFilm Festival. Tra visioni e storie che fanno vibrare la terra dei Giganti,dal 2 al 5 luglio quattro serate di proiezioni a cielo aperto – a partire dalle ore 21.



Tra storie di Giganti, scoperte archeologiche e racconti visivi provenienti da festival internazionali, sul grande schermo saranno proiettati documentari e pellicole d’autore. Dalla proiezione del corto animato “Ojo”, che ci riporta ad una metafora visionaria focalizzata su tutto ciò che passa davanti all’occhio del Gigante, alla storia emozionante di un bambino che tende una mano ai Giganti, aiutandoli a riaffiorare dalle viscere della terra – “Boreddu e i Giganti di Mont’e Prama”. Tante le storie protagoniste del grande schermo di Mont’e Prama: “S’Ozzastru”, “I fratelli Champollion. Nel segreto dei geroglifici”, “Balentes” di Giovanni Columbu, “Carlo Tronchetti – La mia Sardegna Archeologica” ed altre. Con la novità assoluta dell’ArcheoCiak, sarà uno dei corti in concorso a ricevere il Premio “Sardegna Archeofilm” 2025.



In collaborazione con Firenze Archeofilm e Archeologia Viva (Giunti Editore), il festival è un viaggio immersivo tra reperti, enigmi storici e la bellezza di un territorio che continua a svelare tesori nascosti. Si chiude il sipario sulla location di Mont’e Prama, il 6 luglio, con il concerto di Sketches of Island, un progetto di Rino Cirinnà, Seby Burgio, Francesco Puglisi e Francesco De Rubeis.

Festival Letterario dell’Archeologia

In un dialogo sospeso tra passato e attualità, dove ogni racconto si fa luce tra le ombre della storia, la cultura fa mostra di sé con Il Festival Letterario dell’Archeologia. Lo sfondo della Peschiera Mar’e Pontis, emblema della tradizione di un popolo di pescatori, prenderà le sembianze di un palcoscenico narrativo. Narrazioni che affiorano dal silenzio dei secoli, intrecciando memorie, inquietudini del presente e domande ancora aperte, saranno il focus dei numerosi autori che animeranno le serate del Festival. Miguel Gotor, Aldo Cazzullo, Tullio Solenghi, Piergiorgio Pulixi, Stefania Craxi, Rossana Copez, Alberto Matano sono alcuni dei nomi che porteranno sul palco riflessioni su letture interessanti. Letteratura e Archeologia si fondono in un unicum, mostrando come la narrazione possa far rivivere i luoghi e quanto il territorio, custode di memorie, si trasformi in stratificazione di storie. Nel Festival Letterario dell’Archeologia, cultura e ambiente si uniscono, così, in un’esperienza immersiva capace di coinvolgere il pubblico in un viaggio tra passato e presente, con un binocolo verso il futuro.



Per entrambi i Festival, Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Info e programma su monteprama.it

I Grandi concerti a Tharros



In uno scenario mozzafiato, in cui arte e paesaggio coesistono in un binomio di bellezza, Tharros, l’antica città punico-romana, ospiterà concerti imperdibili che si riuniscono sotto la rassegna de I Giganti dell’Arte. Dopo il grande spettacolo di “Morricone dirige Morricone”, il 7 luglio sarà la volta di Francesco Gabbani. Una serata sotto le stelle, con musica dal vivo e uno scenario che racconta millenni di storia.



Info su monteprama.it

Biglietti su Ticket One e Box Office

