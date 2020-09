Proroga per la sardegna fino al 31 gennaio 2021.

Arriva l’accordo per la proroga della continuità territoriale aerea da e per la Sardegna. L’attuale regime, che era in scadenza il 24 ottobre, rimarrà in vigore fino al 31 gennaio 2021.

Già dai prossimi giorni Alitalia dovrebbe mettere in vendita i biglietti online per le tratte che collegano i tre aeroporti sardi di Olbia, Alghero e Cagliari con Milano Linate e Roma Fiumicino. Stavano infatti nascendo i primi timori in quanto al momento risultano disponibili fino al 24 ottobre, mentre con il prolungamento per tutto il mese di gennaio è “salvo” anche chi deciderà di partire o arrivare sull’isola per le festività natalizie.

