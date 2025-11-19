Sempre più gravi i problemi con l’acqua in Gallura, interviene Abbanoa

Dai rubinetti esce marrone e forse con gasolio, nella parte bassa della Gallura è emergenza idrica e Abbanoa querela. In mezzo ci si mettono pure i guasti e la situazione sta diventando critica per un numero sempre più ampio di utenti.

I problemi a Buddusò e Torpè

Il sindaco di Buddusò, Massimo Satta, ieri ha denunciato che lunedì dai rubinetti “si sono purtroppo verificate nuove fuoriuscite di olio dai rubinetti di alcune abitazioni in via Fabrizio De André e nelle vie vicine . Una situazione inaccettabile, che continua a creare disagi e preoccupazione per tutta la popolazione”. Il primo cittadino ha assicurato che “Non abbiamo alcuna intenzione di abbassare la guardia: la tutela della salute pubblica e il ripristino della normalità sono la nostra priorità assoluta.

Ho chiesto ad Abbanoa risposte rapide e concrete, perché la cittadinanza non può restare ancora senza informazioni né soluzioni”.

Non va meglio in questi gironi a Torpé. “Negli ultimi due giorni abbiamo visto uscire dai rubinetti delle nostre case l’acqua di un colore giallastro/marrone”, ha denunciato il sindaco Martino Giovanni Sanna. Il caso è arrivato anche sul tavolo della Giunta Todde con un’interrogazione del capogruppo Pd, Roberto Deriu.

Abbanoa minaccia querele

“L’acqua immessa nella rete cittadina di Buddusò è potabile e a norma: le analisi effettuate dai laboratori certificati di Abbanoa hanno confermato che nessun tipo di contaminazione è presente nella risorsa idrica proveniente dal potabilizzatore di Sos Canales. A seguito delle diverse segnalazioni di una possibile contaminazione da idrocarburi nella zona di Sant’Ambrogio, Abbanoa ha provveduto tempestivamente a delimitare la zona interessata dal fenomeno e ha effettuato una serie di flussaggi straordinari e continui per ripulire la rete. In attesa dei risultati dei campionamenti straordinari, Abbanoa ha individuato la causa del fenomeno, dovuto con molta probabilità ad intromissioni indebite provenienti da qualche sistema di pompaggio privato che immette in rete tramite allacci con valvola di ritegno non a tenuta”.

“Si procederà quindi alla verifica puntuale della rete per individuare ed eliminare ogni possibile punto di intrusione che sta causando il fenomeno segnalato. Vista la rilevanza del problema e l’assoluta estraneità di Abbanoa ai fatti che l’hanno provocato, il gestore sta procedendo a inoltrare una querela contro ignoti“.

