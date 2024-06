Da Olbia a Genova in aereo, torna il collegamento per l’estate

Ritorna il collegamento aereo da Olbia a Genova.

A partire da ieri, venerdì 21 giugno, Volotea ha ripristinato la rotta che collega Genova con Olbia, ampliando così le opzioni di viaggio per i passeggeri genovesi diretti verso la Costa Smeralda. Con un totale di quasi 24mila posti disponibili su circa 132 voli, la compagnia aerea low-cost si prepara a gestire fino a 6 frequenze settimanali durante i mesi di punta del traffico.

Presente presso l’aeroporto Cristoforo Colombo fin dalla sua fondazione nel 2012, Volotea ha trasportato oltre 2.4 milioni di passeggeri fino ad oggi. Oltre alla ripresa del collegamento con Olbia, dalla stessa base ligure, i viaggiatori possono volare anche verso Parigi Orly, con un servizio continuo, e a partire da settembre, sarà riattivato il collegamento bisettimanale verso Napoli.

Valeria Rebasti, international market director di Volotea, ha sottolineato l’importanza di questa riattivazione. Questa rotta, operata dal 2013, è stata progettata per soddisfare le esigenze di viaggio dei passeggeri, facilitando l’accesso alla Sardegna in modo rapido e efficiente. Nei periodi di maggior traffico estivo, sono stati programmati fino a 6 voli settimanali per permettere a chiunque di pianificare le proprie vacanze in Costa Smeralda con facilità.

