Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana

Per chi ha avuto modo di consultare la nostra sezione avrà sicuramente visto che oggi, sabato 22 giugno, si terrà un’altro appuntamento del festival letterario “Ligghjendi”. Questa sera quindi, alle 21:30 nella piazza Del sapere presso la biblioteca Comunale di Santa Teresa Gallura sul palco, insieme, un grande giornalista, una scrittrice tradotta e amata in tutta Europa e una esordiente di talento. Storie in riva al mare: amori, storie vite, questo il titolo dell’incontro. Protagonisti della serata Marino Sinibaldi, Milena Agus, Anna Voltaggio. Per saperne di più https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/santa-teresa-gallura-nuovo-appuntamento-ligghjendi/

Santa Teresa Gallura propone anche un altro evento, a cura della cooperativa CoolTour Gallura, la passeggiata botanica a Lu Brandali prevista per domani, 23 giungo alle 18:30. Si tratta di Una passeggiata botanica e archeologica alla scoperta dei riti e delle erbe utilizzate nella tradizione sarda durante questa particolare notte che precede la festa di San Giovanni.

Per partecipare è necessario prenotarsi, il costo è di 20 euro a persona e il kit comprende: ingresso al sito archeologico con visita guidata. L’ingresso al Museo è invece facoltativo e sarà necessario pagare un ticket dedicato di euro 4,50.

Info al 392 0547979. Per ulteriori info e per visionare la locandina dedicata all’evento https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/santa-tersa-gallura-passeggiata-botanica-lu-brandali/

Per saperne di più sulla Cooperativa CoolTour Gallura e sulle iniziative http://www.santateresaturismo.it

Per gli amanti dell’alba Olbia propone un concerto nella spiaggia di Pittulongu domani mattina, 23 giugno alle 5:50. “Su sole ballende”, questo il titolo dell’evento organizzato dall’Archivio Mario Cervo. L’Archivio, che vuole essere da sempre promotore della cultura e dell’identità sarda, già da qualche anno ha rispolverato le antiche tradizioni olbiesi o, meglio dire terranovesi. La ricorrenza della festa di San Giovanni è stata scelta perché ricca di significati legati al culto del sole e delle acque: “Alle prime luci dell’alba i terranovesi accorrevano numerosi in riva al mare per assistere al sorgere del sole “pro idere su sole ballende”. Il concerto all’alba è il risveglio della natura, lo spettacolo più emozionante sarà accompagnato dalle note dei musicisti Daniele Gala alla voce e chitarra, Andrea Pinna al violino ed Enrico Sotgiu alle percussioni. Per ulteriori informazioni https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/appuntamento-sole-ballende-pittulongu/

