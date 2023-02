Olbia-Torres ad alta tensione: vietato l’ingresso allo stadio per i cagliaritani

Derby Olbia-Torres ad alta tensione.

È un derby ad alta tensione quello di domenica 26 tra Olbia e Torres calcio. Il terzo della stagione. Nei due precedenti di ottobre ci sono stati disordini, che hanno portato al Daspo per entrambe le tifoserie.

Nelle scorse settimane poi ci sono stati altri episodi e questore di Sassari ha risposto 16 Daspo per gli scontri all’interno della curva rossoblù e durante una trasferta dell’Olbia.

Ad aumentare il margine di rischio c’è lo stretto rapporto dell’Olbia con il Cagliari e le tensioni tra i tifosi sassaresi e quelli della società di Giulini. Per questo motivo i biglietti per il derby possono essere acquistati solo dai residenti nella provincia di Sassari: gli ultra cagliaritani non potranno assistere alla partita.