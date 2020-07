Tolte le fioriere dalla pista ciclabile di Olbia.

Il primo incidente alle fioriere, che avrebbero dovuto delimitare la nascente pista ciclabile del centro di Olbia, partenza di piazza Regina Margherita e ritorno, ha costretto l’amministrazione comunale a rivedere i piani.

Il posizionamento delle fioriere in cemento ha creato alcuni problemi alla circolazione ed in particolare ai mezzi in manovra e si sta pensando di sostituirle con alcune più piccole. Così nel frattempo l’Aspo ha provveduto a rimuoverle.

Insomma, le fioriere in Corso Umberto sono durate appena due settimane. Entro pochi giorni dovrebbe arrivare, comunque, la nuova delimitazione della pista ciclabile del centro. I cartelli che indicano il passaggio delle bici e della zona con limite di velocità 30, infatti, non sono stati toccati.

