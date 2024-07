A San Pantaleo apre Tipico, la bottega che aiuta i produttori locali

Apre la bottega che aiuta i produttori locali a San Pantaleo.

A San Pantaleo ha aperto Tipico, in via Caprera 10/12, il posto in cui ci si può immergere tra i più pregiati sapori della Sardegna e dove si possono trovare prodotti artigianali selezionati con cura, 100% sardi, genuini, autentici e di alta qualità. Nicola, Paolo e Cristian sono tre amici di San Pantaleo uniti da un profondo amore per la Sardegna, per i suoi profumi avvolgenti e per le sue antiche tradizioni culinarie.

La passione per i sapori pregiati, intensi e artigianali tipici della loro terra li ha portati a realizzare un sogno che conservavano da anni: aprire un’esclusiva bottega di prodotti tipici sardi nel cuore di San Pantaleo, piccola frazione del comune di Olbia, a due passi dalla Costa Smeralda e poco distante dalla tomba di giganti di Coddu ‘Ecchju, uno dei più importanti esempi di architettura funeraria nuragica (1800 a.C. – III sec a.C) che è stato ripreso nel logo di Tipico.

Tra le strette viuzze che cuciono il centro storico di San Pantaleo hanno aperto poche settimane fa Tipico, per condividere con il mondo le eccellenze enogastronomiche della Sardegna grazie anche all’ e-commerce che permetterà loro di portare i pregiati sapori dell’Isola sulle tavole di tutto il mondo (www.tipicosanpantaleo.com).

Nel negozio Tipico a San Pantaleo (che offre commercio al dettaglio e all’ingrosso) e sull’ e-commerce, viene proposta un’attenta e accurata selezione di prodotti di altissima qualità, eccellenze enogastronomiche spesso provenienti da piccoli produttori sconosciuti che Nicola, Paolo e Cristian sono andati personalmente a scoprire, incontrare e conoscere, autentici gioielli gastronomici, spesso ignoti al grande pubblico ma che raccontano la storia e l’essenza della Sardegna.

L’obiettivo che si pone Tipico è dare voce e visibilità ai produttori locali, dalle remote campagne dell’entroterra agli incantevoli litorali, per far conoscere e apprezzare la straordinaria qualità dei prodotti artigianali sardi.

Tipico si impegna a preservare e promuovere le tradizioni enogastronomiche dell’amata isola, offrendo un viaggio sensoriale unico, intenso e straordinario attraverso i sapori e gli aromi della Sardegna.

Tipico è aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 9:30 alle 22. Tipico è in Via Caprera 10/12, a San Pantaleo

