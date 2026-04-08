Finisce la nuova fuga di Elia Del Grande, arrestato in Lombardia

Neanche stavolta è arrivato in Gallura, Elia del Grande arrestato in Lombardia

Non c’è stato bisogno di cercarlo in Gallura, arrestato dai carabinieri Elia Del Grande era ancora in Lombardia. Il giorno di Pasqua aveva fatto perdere ancora una volta le sue tracce, ma oggi sulla sua strada ha incontrato i carabinieri a Varano Borghi, nel Varesotto. Ha provato a nascondersi in una stradina mentre era alla guida di un’auto rubata vicino a un cimitero.

Quando uno dei carabinieri ha cercato di sfilargli le chiavi del mezzo ha fatto una manovra brusca, colpendo il militare. A quel punto è scattato l’arresto anche per resistenza e lesioni personali.

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