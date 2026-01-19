Asl Gallura chiude per maltempo, ma ci sono proteste a Buddusò

Chiusure dell’Asl Gallura per il maltempo.

A causa dell’allerta meteo per rischio idraulico e idrogeologico diramata dalla Protezione Civile, la Direzione Generale della ASL Gallura ha disposto per la giornata di lunedì 19 gennaio 2026 la chiusura al pubblico di diverse strutture e servizi.

Nello specifico, a Olbia restano chiusi la sede amministrativa aziendale, gli uffici del Distretto e i servizi del presidio Giovanni Paolo II, inclusi l’URP, il CUP, l’ufficio rilascio cartelle cliniche e l’attività specialistica ambulatoriale. Analoghi provvedimenti interessano l’ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania, dove sono sospesi i servizi amministrativi non essenziali, la distribuzione diretta dei farmaci, le visite ambulatoriali e le attività del Distretto locale. In entrambe le sedi ospedaliere restano comunque garantite tutte le prestazioni urgenti.

L’azienda sanitaria sottolinea che la sospensione delle attività programmate è una misura precauzionale necessaria per ridurre gli spostamenti di cittadini e lavoratori verso le aree colpite dall’allerta, in linea con le ordinanze sindacali e le raccomandazioni della Protezione Civile Regionale. I Responsabili dei Distretti e dei Poliambulatori si occuperanno della riprogrammazione di tutte le visite precedentemente prenotate. La Direzione invita fermamente l’utenza e il personale a osservare la massima prudenza, limitando i trasferimenti a quelli strettamente indispensabili e adottando comportamenti responsabili per tutelare la sicurezza pubblica, estendendo tale restrizione a ogni attività ambulatoriale programmata che non rivesta carattere di assoluta necessità.

La polemica.

L’amministrazione comunale di Buddusò, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute da cittadini che, recatisi presso la Casa della Comunità per visite mediche già programmate, non hanno trovato il personale sanitario previsto, ha espresso il suo disappunto perché non c’è stata alcuna comunicazione preventiva dall’Asl.

”Con rammarico informiamo che, nella mattinata odierna, sono pervenute al Comune alcune segnalazioni da parte di cittadini che si sono recati presso la Casa della Comunità per visite programmate, senza tuttavia trovare la presenza dei medici previsti – si legge in una nota del Comune di Buddusò -. Si precisa che l’ASL non ha preventivamente comunicato alcuna informazione in merito alla mancata presenza del personale sanitario. A seguito delle segnalazioni ricevute, si è provveduto a contattare l’ASL competente, dalla quale è stato confermato che, per la giornata odierna, i medici non saranno presenti presso la struttura. Il Comune esprime il proprio disappunto per l’assenza di comunicazioni tempestive e si scusa con i cittadini per il disagio arrecato, assicurando che continuerà a monitorare la situazione e a sollecitare gli enti competenti affinché episodi simili non si ripetano”.

