Le proteste dei lavoratori.

Non è bastato neanche l’incontro al Mise tra i vertici di Conad e i sindacati ad allentare la tensione e la preoccupazione tra i lavoratori ex Auchan.

Una situazione ancora poco chiara che ha spinto i lavoratori a confermare lo sciopero di 8 ore previsto per il 23 dicembre, due giorni prima di Natale in uno dei periodi di maggiori acquisti da parte dei clienti. Durante i tavoli di trattativa secondo i sindacati non c’è stato nessun passo avanti con la società che rimane ferma e chiusa sulle proprie posizioni.

Sono oltre 700 in Sardegna compresi i 179 di Sassari e 158 di Olbia i lavoratori a rischio. Cresce dunque la preoccupazione dopo la presentazione del piano industriale della società e la previsione degli esuberi, molti dei quali probabilmente non saranno ricollocati.

