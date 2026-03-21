Auto in fiamme sulla Sassari-Olbia, l’autista riesce a salvarsi

Un’auto in fiamme sulla Sassari-Olbia, intervento ieri notte da parte dei vigili del fuoco all’ingresso della città. L’intervento è scattato verso l’una e trenta di sabato mattina alle porte di Olbia.

L’allarme è arrivato grazie a numerose segnalazioni giunte alla sala operativa. Quando sono arrivati sul posto i vigili del fuoco di Olbia hanno trovato il mezzo completamente avvolto dalle fiamme. L’incendio è partito dalla parte anteriore, dove c’è il motore. Il rogo si è sprigionato mentre l’auto era in marcia, ma fortunatamente il conducente è riuscito ad accostare e abbandonare l’abitacolo tempestivamente, prima che il fuoco si propagasse all’intero veicolo. L’autista era da solo a bordo ed è riuscito a fermare l’auto e scendere senza riportare ferite.

I vigili del fuoco sono intervenuti in pochi minuti e si sono occupati dello spegnimento del rogo. Poi hanno proseguito l’intervento con la successiva messa in sicurezza di quel tratto gallurese della Sassari-Olbia. Sul posto è intervenuta anche la polizia del commissariato di Olbia che si è occupata di gestire la viabilità.

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