A che punto sono i lavori della pista ciclabile di Olbia.

Olbia sarà presto tutta ciclabile e in città i cantieri sono già in stato avanzato. Mentre vanno avanti i lavori dell’ansa sud, con la pista ciclopedonale che si connetterà presto fino all’aeroporto Costa Smeralda, anche in zona industriale ormai i lavori sono quasi finiti.

In diversi tratti di viale Italia si notano già i pannelli fotovoltaici che coprono la pista ciclopedonale, quella che si connetterà in via dei Lidi, per congiungersi all’aeroporto di Olbia. Ci sono però importanti novità riguardo alla pista ciclopedonale della zona industriale.

La novità riguarda il tratto che andrà a connettersi fino a Pittulongu, mentre il progetto originario vedeva la pista ciclabile fermarsi al Pozzo Sacro. La spiaggia di Pittulongu subirà un profondo restyling grazie al Pul (link) , così come l’area fino alle spiagge di Cala Saccaia. Mentre c’è un altro importante progetto per la realizzazione dei sentieri dal pozzo Sacro fino agli arenili (link).

Tutto ciò si integrerà al progetto della pista ciclopedonale fino alla Playa. “Abbiamo ottenuto altri 2 milioni di finanziamenti regionali in modo che possiamo collegare da una parte il Pozzo sacro con Pittulongu – ha dichiarato il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, alla conferenza stampa di fine anno -. Dall’altra ci permetteranno di collegare via Escrivà, con la pista ciclabile della zona industriale”.

