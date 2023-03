La Gallura è il territorio con più stranieri. Quella romena è la comunità più grande

Il numero degli stranieri in base ai nuovi dati dell’Istat.

La Gallura è uno dei territori più multietnici in Sardegna, dove il numero degli stranieri che hanno abbandonato il loro paese per vivere in questa zona dell’Isola va ormai oltre il 10%. I comuni capofila in Sardegna per numero di stranieri è Olbia, con più di 5mila stranieri e circa il 9,2% dei residenti. Alto il numero dei minori che abitano in città, sono il 10,71%.

Segue Arzachena, dove la presenza di minorenni stranieri, in rapporto alla popolazione, è addirittura del 11,07% e sono 1.328 in totale gli immigrati che vivono nella città smeraldina (9,5%). Un altro comune con una significativamente presenza di bimbi stranieri è Santa Teresa Gallura, dove sono il 12,9%, mentre la presenza totale è di 508 su 5006, ovvero il 10,1% degli abitanti.

Galluresi ma senza cittadinanza italiana.

Essere un territorio multietnico spesso non coincide con maggiore inclusione, poiché ci si deve scontrare con i limiti delle leggi nazionali. Nel “capoluogo” della Gallura, infatti, molti minori immigrati vivono senza avere la cittadinanza italiana. Su 10.104 minorenni, 1.082 bambini olbiesi non possiedono la cittadinanza italiana. Questo perché si tratta soprattutto di minori con entrambi i genitori stranieri e la legge italiana consente la cittadinanza dalla nascita solo a chi ha almeno un genitore italiano.

Anche ad Arzachena tantissimi bambini non hanno la nazionalità italiana. Sono 226 minorenni, su un totale di 2.042 bambini e ragazzi. A Santa Teresa sono 80 i bambini senza cittadinanza, mentre sono 83 a La Maddalena. La presenza degli immigrati in Gallura, come in Sardegna, è concentrata nelle zone costiere. Olbia, come numero di immigrati è seconda solo a Cagliari, ma il rapporto tra immigrati e italiani è superiore nella città gallurese. Questo fa di Olbia e più in generale della Gallura, il territorio più multietnico della Sardegna.

La comunità romena a Olbia è la più grande.

Olbia è al secondo posto in Sardegna per numero di stranieri. A superare il comune è soltanto Cagliari, nonostante il numero molto più alto di residenti. In città sono circa 5mila stranieri e circa il 9,2% dei abitanti e la comunità più grande è quella rumena. Gli abitanti nativi della Romania sono 2.421 e il 43,83% degli stranieri. La seconda nazionalità più rappresentativa è quella senegalese, il 7,84% del totale con 433 abitanti. Segue quella marocchina, con 364 persone. Sono il 6,59% del totale. La terza comunità più grande è quella pakistana, con 306 persone. Sono il 5,54% del totale.

EUROPA Area Maschi Femmine Totale % Romania Unione Europea 1.056 1.297 2.353 41,27% Polonia Unione Europea 39 193 232 4,07%

AFRICA Area Maschi Femmine Totale % Senegal Africa occidentale 339 94 433 7,84% Marocco Africa settentrionale 208 156 364 6,59%

ASIA Area Maschi Femmine Totale % Pakistan Asia centro meridionale 229 77 306 5,54% Repubblica Popolare Cinese Asia orientale 97 87 184 3,33%

