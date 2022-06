Ottimismo dei commercianti a Olbia.

Tornano le bancarelle nel centro di Olbia, che diventano di nuovo le protagoniste dell’estate, con l’ottimismo dei venditori. Ottimisti, grazie a eventi, come il rally, che scalda i motori e inaugura una superspeciale di apertura nella città gallurese, i commercianti salutano il periodo pandemico e inaugurano la nuova stagione.

Nelle vie del centro della città si intravedono già i primi turisti, soprattutto stranieri anche grazie all’evento sportivo che farà tappa a Olbia. “Con il rally ci aspettiamo un bel passaggio, gente e famiglie che girano e possono osservare le bancarelle e anche comprare – ha detto Alessandro, addetto alle vendite – perché a giugno questo evento è un aiuto per le vendite. Poi Olbia, negli ultimi anni, sta diventando una città accogliente, anche grazie ai recenti lavori nel centro storico e questo invoglia le persone a passare qui. Siamo ottimisti anche per la ripresa delle crociere quindi ci aspettiamo una bella estate”.

E’ proprio in via Principe Umberto che si nota il primo via e vai di movimento, attratto dalla presenza degli stand. “Qualcuno è già venuto a comprare da noi, si spera una bella estate nonostante questi anni di covid e tutti gli altri avvenimenti – ha aggiunto Marina Ivlyeva, addetta alle vendite in un’altra bancarella -, da quello che si sente in Sardegna ci sono tante prenotazioni e tanti eventi”.