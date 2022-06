Il cammino spirituale sardo.

La Basilica di San Simplicio di Olbia è stata scelta come punto di partenza per il cammino verso la Basilica di Nostra Signora Vergine di Bonaria a Cagliari, patrona della Sardegna. Un cammino spirituale e storico come quello per Sant’Iago de Compostela in Spagna, che verrà guidato da una associazione sarda.

A darne notizia è il parroco di San Simplicio di Olbia don Antonio Tamponi che spiega: “A settembre acquisteremo un’antica statua di Carrara perché sia la pietra miliare dell’inizio.”