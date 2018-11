La ricerca in mezzo al mare da parte della Guardia costiera.

Scomparsa. Senza lasciare traccia. Da due giorni non si sa più niente di una barca che, dall’Algeria, sarebbe dovuta arrivare in Sardegna. Trasportava alcuni migranti. Ma sulle coste sarde non è mai arrivata. Ed è improbabile che abbia fatto un cambio di rotta improvviso, viste le dimensioni ridotte del natante.

Un tragico incidente? È questa l’ipotesi più accreditata alla Capitaneria di Porto di Cagliari, che ha inviato alcuni mezzi di soccorso per una perlustrazione in alto mare. Nulla. E c’è chi pensa anche ad un atto di pirateria. Ovvero, che l’imbarcazione sarebbe stata raggiunta e depredata in mezzo al mare, per poi lasciare tra le onde i suoi occupanti.

