Assolto il broker dall’accusa di spaccio.

Non doveva spacciare la droga, gli serviva per uso personale. Così è stato scagionato dalle accuse un broker milionario, sbarcato a Olbia con sostanze stupefacenti dentro la valigia.

La tesi difensiva è stata accolta dal gup, prosciogliendo il 57enne John Howard Richards, arrestato nel 2020 dalla guardia di finanza all’aeroporto di Olbia per essere stato trovato in possesso di 30 francobolli di Lsd, un grammo di metanfetamina, 140 grammi di marijuana e 30 grammi di funghi allucinogeni. La difesa è riuscita a dimostrare che Richards non spacciava stupefacenti e non aveva bisogno di farlo in quanto ricco e che la droga in valigia era per uso personale.

L’uomo era arrivato dall’America, facendo scalo anche a Fiumicino e arrivando all’aeroporto Costa Smeralda, superando senza problemi i controlli. Solo a Olbia, infatti, era stato beccato con le sostanze, nascoste dentro un contenitore di plastica, finendo poi agli arresti domiciliari per una giornata.