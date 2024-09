Ecco dove aprirà il primo Burger King di Olbia

Dove aprirà il Burger King a Olbia.

Anche Olbia avrà presto il suo primo Burger King. Il colosso statunitense ha deciso di investire anche nella città gallurese, con l’apertura di un fast food. Si tratta del quinto ristorante in Sardegna e del 282esimo locale in Italia.

Solo nel 2019 ha aperto a Cagliari il primo Burger King, mentre ora a pochi anni di distanza ha aperto il quinto locale, segno che la catena è sempre più decisa a espandere il suo mercato anche nell’Isola e nel nord Sardegna. Solo lo scorso dicembre il colosso americano dei panini aveva aperto a Sassari e, poi, a Oristano. Dunque sono tre, in nemmeno un anno, i fast food della Burger King che hanno aperto in tutta l’Isola.

Un business che si sta espandendo velocemente e, che, potrebbe coinvolgere anche le città di Nuoro, Porto Torres o Alghero, o, ancora i comuni più popolosi, come Cagliari, Quartu Sant’Elena, Olbia e Sassari, con la possibile apertura di altri ristoranti.

Burger King a Sa Minda Noa.

Con l’apertura del Burger King, dotato di drive, vicino al McDonald’s, si allarga il polo commerciale di Sa Minda Noa, che si estende tra via Nicosia e via Mosca, una nuova strada che fino a pochi anni fa non esisteva. Il quartiere, in un tempo non molto remoto, ha smesso di essere la periferia della città e si respira, con il suo centro commerciale, un’atmosfera cittadina.

Oltre all’allargamento del polo commerciale, a Sa Minda Noa, stanno nascendo nuove palazzine, sarà costruito un palazzetto dello sport e ci sarà un parco. Nel frattempo, oltre ai tantissimi negozi, sono presenti servizi come marciapiedi, un lungo viale alberato che hanno cambiato il volto del quartiere.

