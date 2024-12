Serie A, Cagliari – Inter sullo 0 a 0 alla fine del primo tempo

Cagliari Inter è 0 a 0 alla fine del primo tempo.

Il Cagliari affronta l’Inter nel tentativo di resistere alla corazzata milanese e portare a casa almeno un punto, che sarebbe fondamentale per la salvezza. L’Inter ha la necessità di ottenere tre punti per non perdere contatto con la capolista Atalanta. Risultato fermo sullo 0 a 0 alla fine del primo tempo.

Il primo tempo.

Sfuriata iniziale dell’Inter, che al 3′ impegna Scuffet in tuffo con Thuram. Al 15′ Barella è solo davanti a Scuffet, che ci mette una pezza, sul rimpallo la difesa riesce a salvare. La reazione del Cagliari arriva con Adopo al 17′, ma il suo tiro, deviato, è facile preda di Sommer. Al 28′ Lautaro, di testa, manda alto sulla traversa. Al 41′ un siluro di Barella impegna Scuffet, poi Lautaro arriva sul pallone, ma è in fuorigioco. Mina è il protagonista assoluto degli ultimi minuti, per via degli scontri con Thuram, che simula un immaginario colpo di Mina mentre si trovava a terra, e soprattutto Lautaro, che hanno costretto l’arbitro a intervenire per sedare gli animi.

Partita per il momento equilibrata, nonostante la differenza di valori tecnici in campo. Il Cagliari ha avuto occasioni soprattutto in contropiede, non riuscendo a piazzare il pallone in rete per un soffio con Piccoli, anticipato all’ultimo dalla difesa nerazzurra.

Il secondo tempo.

Tabellino.

CAGLIARI: Scuffet – Zappa, Mina, Luperto, Obert – Adopo, Makoumbou – Zortea, Gaetano, Augello – Piccoli. In panchina: Sherri, Ciocci, Azzi, Prati, Marin, Palomino, Kingstone, Deiola, Wieteska, Jankto, Pavoletti, Felici, Viola, Lapadula.

INTER: Sommer – Bisseck, De Vrij, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Lautaro Martinez, Thuram. In panchina: Martinez, Calligaris, Palacios, Motta, Asllani, Carlos Augusto, Frattesi, Zielinski, Aidoo, Buchanan, Taremi, Correa, Arnautovic.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui