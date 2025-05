“Soap box race”, successo a Tempio per la quinta edizione

Il Comune di Tempio celebra la quinta “Soap box race”

Il Comune di Tempio festeggia l’ottimo risultato arrivato ieri con la grande discesa per la quinta edizione della Soap box race.

“La Soap Box Race 2025, in versione Recupero Edition, nel rocambolesco percorso allestito ieri in una gremita via Angioy, non ha tradito le attese. Ha regalato al pubblico un divertentissimo spettacolo fatto di colori, creatività, slalom sgangherati e musica – scrivono dal Comune di Tempio -. Merito di tutto questo è dell’organizzazione di ZemaBike con il prezioso supporto di Maestrali Explorer 4×4. Sostenuta dall’Assessorato a Turismo e Spettacolo guidato da Elizabeth Vargiu, della magistrale conduzione di Cecilia Fenu puntualmente affiancata dal Gallo Frisgiola, nonché della competenza e dell’attenzione della prestigiosa giuria. A scaldare l’atmosfera fornendo il giusto sottofondo musicale, il DJ Mirko Curridori e la band Camilla DirtShake“.

Tutti i team in campo

“Soprattutto ai protagonisti assoluti dell’evento vanno i complimenti della Città, per la temerarietà, l’inventiva e il brio che hanno espresso: grazie infinite ai team AirTerea, Li Macchi, McTempio’s, Un pedi a moddu e l’altu ill’ea, Scollego, Li BatTimpiesi, Detivi Banda, Crackers, Gli amici di letto, Up! e Titanic; un ringraziamento speciale è destinato agli amici dei team Sturm Truppen e Mario Bros che ci hanno raggiunti addirittura da Arbus e da Cagliari”.

“Hanno come sempre garantito il corretto e sicuro svolgimento della manifestazione la Polizia Locale e le Guardie Ecozoofile, le Forze dell’ordine e la Protezione Civile Alta Gallura. Dall’Amministrazione comunale, grazie a tutti voi per la giornata. A un alt’annu meddu!”.

