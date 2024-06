Presentato a Olbia il Delta hotels di Marriott

Con la presentazione ufficiale può cominciare l’avventura del nuovo Delta Hotels aperto dal gruppo Marriott a Olbia. Si tratta di una struttura moderna a 4 stelle, con 124 camere, tutte panoramiche. Il ristorante Tilibbas (che prende il nome dal rione in cui sorge) è aperto per tutti i pasti della giornata e serve specialità regionali e nazionali gustose e molto apprezzate dai suoi ospiti. Il servizio del ristorante si svolge sia nella sala sia a bordo piscina, dove è possibile organizzare delle feste. All’interno dell’hotel vi è il bar Flamingo, ispirato ai fenicotteri rosa, presenti nell’ultimo tratto, a carattere lagunare, del porto olbiese. La piscina è gratuita per i clienti, ed è presente anche una piscina per bambini, una sala fitness e un business center, circa 220 mq dedicati a conferenze ed eventi, divisi in tre grandi sale dotate di ogni comfort.

Alla presentazione il vicepresidente della Regione Sardegna Giuseppe Meloni, il vicesindaco Sabrina Serra, il presidente di Federalberghi Sardegna Paolo Manca, la famiglia De Pascale e il General Manager d.ssa Ramona Cherchi, che hanno presentato con orgoglio la struttura e il nuovo brand.

Il vicepresidente della Regione Sardegna ha voluto testimoniare la sua gratitudine verso gli imprenditori che scelgono di investire in Gallura e nella Sardegna in generale. Ha affrontato il problema dell’accessibilità e dei trasporti, ponendolo tra le priorità, e quello dell’attrazione dei talenti e degli investimenti, citando Bologna e l’Emilia Romagna quali esempi virtuosi da seguire ed eventualmente migliorare al di la del colore politico delle istituzioni.

La vicesindaco Serra

La vicesindaco Serra annuncia che la struttura, diversamente da come accadeva in passato, non chiuderà per molti dei mesi invernali, facendo si che “Olbia sia una città turistica tutto l’anno. Non solo per il turismo classico che è il nostro mare, la nostra spiaggia, ma bensì per il turismo congressuale e quello esperienziale. La Sardegna deve essere considerata una destinazione turistica durante tutto l’anno”. Sollecitata dall’ing. De Pascale, il quale chiede che l’hotel non sia una “bellissima chiesa isolata nel deserto” ma sia circondata da adeguate strutture (strade, marciapiedi, illuminazione), ricorda il progetto di abbattimento del cavalcaferrovia con la realizzazione della 4 corsie verso via Galvani, che “smaltirà tutto il traffico che si sta concentrando in via dei lidi e consentirà di far fluire le auto verso questo quartiere”.

Federalberghi Sardegna

Il presidente di Federalberghi Sardegna valuta in modo assolutamente positivo la presenza di strutture che professionalizzano il territorio, che hanno “un’organizzazione alberghiera non “alla sarda” ma “sarda”, un’ospitalità che racconta le potenzialità di questo territorio ma con uno stile, un’organizzazione e un livello qualitativo decisamente da standard internazionali”. La Sardegna al momento è valorizzata solo nel periodo estivo “ad agosto la nostra economia vale il 10% del Pil italiano ma su base annua vale il 3%”. Quindi occorre supportare quegli imprenditori che fanno un investimento strutturale strategico dagli 8 mesi in su. Quasi una sfida per rafforzare l’intero tessuto produttivo della Sardegna e della Gallura in particolare.

La manager dell’hotel

La dott.ssa Ramona Cherchi, general manager dell’albergo, sottolinea l’importanza del personale nell’ospitalità e la difficoltà attuale nel trovare dipendenti adeguati. Evidenzia la necessità di un lavoro di squadra tra aziende e istituzioni per attrarre giovani al lavoro nell’ospitalità e fornire loro gli strumenti necessari. Afferma che “senza personale i nostri alberghi sono bellissime mura, ma non siamo in grado di seguire gli ospiti, e per quanto le AI stiano avanzando, non potranno mai servire un caffè col sorriso, mai sostituire l’uomo, perchè noi regaliamo sogni, esperienze, regaliamo il contatto umano, e senza il personale non possiamo farlo. In breve, l’appello è rivolto alle istituzioni, a Federalberghi e a Confindustria per studiare soluzioni che permettano di trovare personale motivato ad intraprendere una carriera nell’ospitality.

La presentazione del nuovo Delta Hotels by Marriott di Olbia è stata un’occasione importante per mettere in luce il potenziale turistico della Sardegna e in particolare della Gallura. Gli interventi dei vari partecipanti alla conferenza hanno evidenziato la necessità di lavorare per rendere la regione attrattiva non solo durante la stagione estiva, ma tutto l’anno. In conclusione, la presentazione del nuovo hotel ha evidenziato la volontà di valorizzare il territorio sardo e ha posto l’accento sull’importanza della collaborazione tra imprese, istituzioni e comunità per sviluppare un turismo sostenibile e di qualità.

