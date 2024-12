Niente guardie mediche per le feste, in Gallura vietato ammalarsi

La guardia medica di Palau non ha medici.

In Gallura è vietato ammalarsi per Natale. Una grave emergenza sanitaria ha colpito la guardia medica di Palau, con forti difficoltà nella copertura dei turni per il mese di dicembre, a causa della grave carenza di medici.

La segnalazione arriva direttamente dalla direzione del Distretto di Olbia dell’ASL Gallura, che ha informato le autorità locali, tra cui il sindaco di Palau, la centrale operativa del 118 di Sassari e le forze dell’ordine, sulla persistente carenza di medici e l’impossibilità di garantire la regolare operatività del servizio.

Nello specifico, i turni scoperti includono i giorni più delicati delle festività natalizie: il 24 dicembre (diurno), il 28 dicembre (diurno), il 29 dicembre (diurno) e il 30 e 31 dicembre. Questa situazione crea preoccupazioni significative per la popolazione, in particolare per chi potrebbe necessitare di cure mediche non rinviabili.

La direzione ha invitato i cittadini, in caso di emergenza, a fare riferimento al servizio di emergenza territoriale 118 o al pronto soccorso dell’ospedale di Olbia, che purtroppo affronta le medesime problematiche, a causa della carenza dei medici e infermieri. Nonostante la complessa situazione, la direzione dell’ASL Gallura ha assicura il massimo impegno nella ricerca di medici disponibili per coprire almeno parte dei turni rimasti scoperti.

