Natale a Olbia, non solo Capodanno: tutti gli eventi in città

Gli eventi in città da Olbia alle frazioni per Natale.

Anche Olbia si prepara a festeggiate il Natale, oltre ai due grandi concertoni di Capodanno con Marco Mengoni e Lazza, dj set e i fuochi. Il calendario degli eventi è ricco grazie alla collaborazione con il Comune, Confcommercio, la Camera di commercio e i centri commerciali naturali della città. L’obiettivo è diffondere il clima di Feste non solo nel centro storico.

LEGGI ANCHE: Capodanno da più di un milione per Olbia, i cachet di Mengoni e Lazza

Si terranno fino al giorno dell’Epifania, grazie anche al prezioso supporto delle associazioni locali, gli eventi natalizi in città. Alcuni eventi sono già cominciati, come l’esibizione dei cori il 10 dicembre scorso a San Pantaleo e i laboratori creativi per i bambini al Refettorio dell’arte, che si sono tenuti oggi 12 novembre, mentre altri laboratori si terranno sabato.

Il Villaggio del Grinch ha già aperto e sarà operativo dalle 16.30 alle 20 in corso Umberto. Domani, sabato 13 dicembre, alle 15.30 sul lungomare di via Redipuglia, si terrà l’immancabile e suggestivo evento “Babbo Natale vien dal mare”. La giornata di domani sarà caratterizzata da altre manifestazioni, come animazione al Corso Umberto e la slitta di Babbo Natale al Molo Brin alle 17.30. In piazza Crispi resterà fino al 6 dicembre la pista di pattinaggio. Alcune manifestazioni si terranno in zona Bandinu, Berchiddeddu, San Pantaleo, Murta Maria.

Per i più piccoli, al Refettorio, si terranno altri laboratori domenica dalle 17 alle 20, più altri spettacoli di animazione nella via principale del centro storico. Proseguiranno lunedì altri eventi con l’apertura del villaggio natalizio, dalle 16.30 alle 20 e quest’anno si sposterà anche fuori dal centro storico. Infatti, il 17 dicembre arriva in viale Aldo Moro dalle 16:30 alle 20. Torna il Miracolo di Natale nella scalinata di San Simplicio per invitare a donare generi alimentari destinati alle persone in difficoltà.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui