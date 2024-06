Il carcere di Tempio è uno dei più sovraffollati in Sardegna

Il rapporto sul carcere di Tempio e gli altri istituti in Sardegna.

Il carcere di Tempio Pausania è uno dei più sovraffollati. Lo svela un dossier di quasi 150 pagine che fotografa le emergenze degli istituti penitenziari in Sardegna. Il rapporto, analizzando la situazione del 2023, è la relazione dell’attività della garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, Irene Testa.

Nel dossier, presentato in Consiglio regionale questa mattina, si mostra come complessivamente nei 10 istituti penitenziari non c’è di per sé un problema di sovraffollamento, ma in quello di Tempio Pausania, assieme ad Uta e Bancali la situazione è critica.

Nel carcere di Tempio ci sono sei detenuti in eccesso, mentre a Sassari sono 18 in più oltre la capienza di 454 detenuti, mentre a Uta su una capienza di 561 posti i detenuti presenti sono 601. Nel carcere di Tempio non emergono invece problematiche di disagio psicologico a livello emergenziale, come accade invece a Bancali e Uta, dove si sono consumati un suicidio nel penitenziario di Sassari e due nel penitenziario di Uta, mentre sono 28 tentati suicidi nella prima struttura e 46 nella seconda.





Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui