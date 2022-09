Il caro prezzi arriva anche tra i banchi: a Olbia quaderni aumentati del 10%

Rincari anche nella scuola.

Scuola, ma quanto mi costi? I rincari nel carrello riguardano anche il materiale scolastico, che si aggiunge ad altri sacrifici che le famiglie stanno facendo in questo periodo per affrontare l’inflazione che sta coinvolgendo tutti i settori economici.

Anche Olbia è toccata da questi aumenti improvvisi, tanto che la città è addirittura prima in Sardegna per incremento dei prezzi della spesa. Un recente studio, condotto da Istat, rivela infatti che ogni famiglia spende in media 1800 euro in più all’anno rispetto allo scorso anno. Quest’anno le famiglie dovranno inoltre sostenere rincari anche per mandare a scuola i propri figli. Un focus elaborato da Consumerismo, su dati Istat, ha analizzato quanto incide la spesa sugli articoli da cartoleria nelle famiglie.

Si tratta di articoli come quaderni, quadernoni, penne e pennarelli, matite, diari, astucci e album da disegno, che risentono del caro bollette, secondo l’analisi di Consumerismo, toccando un aumento tra il 6,5% e il 7,3%. Abbiamo sentito alcune mamme di Olbia, che dallo scontrino non hanno potuto fare altro che confermare questa analisi.

A parlare è mamma Valentina, che ha due figli che frequentano la seconda e la terza elementare. “Ho speso quasi 200 euro e ancora non ho finito di comprare tutti i quaderni per i mie figli – racconta -. Proprio l’altro ieri mi sono recata al supermercato e ho speso 10 euro per dieci quaderni, i quadernoni costano intorno ai 2 e sappiamo che ce ne vogliono uno per ogni materia. Per non parlare dei pastelli, delle gomme e di altro materiale come colle e pennarelli. Io penso a tutte quelle famiglie che non hanno possibilità perché non lavorano. Quest’anno inoltre a Maria Rocca (la scuola che frequentano i figli di Valentina ndr.) hanno anche aumentato il costo della mensa e non è nemmeno gradita ai bambini e alle insegnanti. Credo che ci stanno marciando su alla fine”.

Si aggiunge anche Francesca, madre di una bambina che frequenta la seconda elementare a Olbia. “Per alcuni quaderni ho pagato quasi due euro – si lamenta -. Certo, si trovano anche quelli in offerta con i pacchi, ma hanno meno fogli e non durano nemmeno un mese. Per fortuna mia figlia frequenta già la seconda, altrimenti avrei dovuto comprare altro materiale, come astuccio, zainetto e anche le penne. I rincari sono oggettivi, non si sa se dovuti alla guerra o alla speculazione, ma è sicuro che gli aumenti ci sono e riguardano tutto. Purtroppo ci sono famiglie che non possono sostenere tutti questi costi. Essendo assistente sociale, conosco da vicino situazioni di estremo disagio”.