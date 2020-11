Caso Report, Cappellacci: “Dichiarazioni tagliate. Quel documento esiste”

Le dichiarazioni dell’ex governatore Cappellacci sul caso Report.

L’ex presidente della Regione, Ugo Cappellacci, sconfessa le parole del capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Angelo Cocciu. Nella puntata di Report, trasmessa ieri sera su Rai 3, l’esponente forzista aveva affermato di aver ricevuto pressioni da parte di imprenditori della movida.

“Quanto dichiarato dal consigliere Cocciu non corrisponde al processo amministrativo dettato dal Comitato tecnico scientifico – ha esordito l’ex governatore -. Ho come l’impressione che le dichiarazioni siano state tagliate, infatti il filmato è pieno di tagli e collage. Ci sono state polemiche anche sul documento del Cts, ma sono certo che il documento esiste”.

Cappellacci, in forte sintonia con l’operato di Solinas, ha condiviso la richiesta dell’attuale governatore di chiudere il traffico aeroportuale per contrastare il diffondersi della pandemia da coronavirus. Un’altra scelta, fortemente condivisa, è stata quella dell’introduzione del passaporto sanitario. Idea bocciata dal Governo, per il quale il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è stato denunciato da Cappellacci.

