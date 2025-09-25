Omicidio Cinzia Pinna, il sindaco: “Capitolo più triste a Palau”

Il sindaco di Palau scosso per il femminicidio di Cinzia Pinna.

Il femminicidio di Cinzia Pinna ha sconvolto Palau. Il sindaco Franco Manna ha espresso parole di cordoglio e vicinanza alla famiglia della 33enne uccisa. Ha definito il fatto come il capitolo più triste nella storia del paese, perché non si erano mai verificati fatti simili. ”In queste ore il nostro primo pensiero va alla famiglia della vittima a cui esprimiamo la nostra più sentita vicinanza e il cordoglio di tutta la cittadinanza. Ma non possiamo non rivolgere il nostro pensiero anche alla famiglia di chi ha compiuto questo terribile gesto. Due famiglie distrutte da un dolore che seppur diverso è di fatto comprensibile”, ha detto in un lungo post pubblicato sui social.

”Palau, conosciuto per la sua tranquillità e il senso di comunità è finito agli onori della cronaca per un fatto che non avremmo mai voluto leggere e vivere. Essere improvvisamente al centro dell’attenzione mediatica per una tragedia simile crea sgomento, incredulità, dolore. Questo non è il volto di Palau. Ma non possiamo nemmeno ignorare quanto è accaduto, dobbiamo affrontarlo con responsabilità, guardare la realtà dei fatti e impegnarci affinché certi simili episodi non accadano mai più”, prosegue il primo cittadino il quale ha dichiarato che la tragedia ci impone di riflettere seriamente sulla violenza di genere e il disagio giovanile.

”Non possiamo fingere che siano problemi lontani dal nostro piccolo comune: dobbiamo combatterli con decisione a partire dal supporto alle famiglie, all’educazione nelle scuole, alla collaborazione tra istituzione, servizi sociali e forze dell’ordine. Non lasciamo che questo rimanga solo un terribile fatto di cronaca ma impegniamoci tutti per rafforzare la cultura del rispetto e del limite. Permettetemi di ringraziare le forze dell’ordine per il grande lavoro svolto in questi giorni e tutti i volontari che hanno partecipato alla ricerche della giovane”, ha concluso Manna.

