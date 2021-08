Concerto a sorpresa sotto la ruota panoramica, Salmo rischia una multa

Il concerto di Salmo a Olbia.

“Sono in corso le attività per verificare la presenza di eventuali illeciti e le eventuali responsabilità”. Non è passato inosservato nemmeno alla questura il concerto di Salmo, ieri sera, sotto la ruota panoramica di Olbia. In centinaia hanno applaudito il rapper senza distanze e mascherine.

“Si è trattato di un evento estemporaneo, di una sorta di flash mob, come ne abbiamo visti altri in questi mesi. Stiamo facendo tutti gli approfondimenti del caso“, riferisce la questura di Sassari, interessata sull’evento. Gli uffici della polizia stanno acquisendo il materiale utile, in particolare per capire se siano state date delle autorizzazioni al live del cantante, chi abbia concesso lo spazio sotto la ruota panoramica, chi ha portato l’impianto audio e le transenne.

Il decreto del governo, infatti, parla chiaro, riferendosi ai concerti all’aperto: sono vietati se non con l’esibizione delle green pass e garantendo il distanziamento sociale, che deve essere anche stando seduti. E ieri sera di Green Pass e sedie, ovviamente, non se ne sono viste. Lo stesso Salmo ha ricordato al pubblico, che lo applaudiva: “Ci hanno detto di fare i live con poche persone, tutti distanziati e seduti. Noi non ci vogliamo stare seduti, diciamoci la verità”.

Da lì è iniziata la festa, sulle note del rapper, che è durata per un’ora circa. Le forze dell’ordine, come capita spesso in questi casi, hanno preferito non intervenire, per non creare ripercussioni sull’ordine pubblico. Una scelta che, però, non si lega con gli eventuali rilievi successivi degli illeciti. Gli uffici sono già al lavoro. Gli sviluppi nei prossimi giorni.

