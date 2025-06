“All Day Sparkling Party” al Cone club di 7Pines resort Sardinia

Domenica 22 giugno “All Day Sparkling Party” inaugura l’estate del Cone club: un evento tra musica, bollicine a Baja Sardinia. “Dal gusto mediterraneo alle contaminazioni dal mondo, tra spiaggia, sport d’acqua e party al tramonto: il Cone Club è l’essenza di un’estate da vivere tra ritmo, relax e sapori autentici, in una location spettacolare a pochi passi da Porto Cervo”.

“Dopo la riapertura ufficiale del 1° giugno, il Cone Club di 7Pines Resort Sardinia – beach club e ristorante sul mare dove il Mediterraneo si vive dal mattino fino al tramonto – si prepara ad accogliere il primo evento clou della stagione: l’All Day Sparkling Party, in programma domenica 22 giugno 2025. Dalle ore 13:00 fino a tarda sera, l’iconico club della Gallura si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, tra musica, bollicine e atmosfera elegante. DJ set e performance live – percussioni, fiati e suoni elettronici – animeranno la giornata con un flusso musicale sofisticato e coinvolgente, in perfetta sintonia con lo spirito del club”.

“Il beach club manterrà la consueta operatività: spiaggia, ristorante e bar saranno regolarmente attivi per offrire agli ospiti il massimo del comfort e dell’esperienza gourmet. Tutti i partecipanti saranno accolti con un calice di bollicine in omaggio e, in base all’orario, potranno gustare canapè salati o frutta fresca, per brindare all’estate in perfetto stile 7Pines”.

