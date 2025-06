Olbia città di centenari, grande festa per Antonietta Lorenzi

Il sindaco celebra Antonietta Lorenzi e i centenari di Olbia

Mentre il Cipnes rivela che Olbia ha 14 centenari, il sindaco va a festeggiare il compleanno di Antonietta Lorenzi. Il primo cittadino Settimo Nizzi ha fatto visita alla nuova centenaria, nata il 14 giugno 2025 a Ventimiglia. Era sposata con un uomo di origine siciliana e si erano trasferiti a Como. Lei lavorava come operaia metalmeccanica e lui tessile, ma è scomparso nel 1992. L’unica figlia Ornella (nella foto con la centenaria e il sindaco) si era sposata con un dipendente della Guardia di finanza nel 1971 e insieme si erano trasferiti a Olbia. Una volta in pensione, Antonietta e il marito li hanno raggiunti e pure loro si sono trasferiti ad Olbia dove hanno due nipoti e sei pronipoti.

I centenari e il Cipnes

Il Centro studi del Cipnes ha analizzato di dati dell’Istat, evidenziando che “i centenari residenti in Sardegna siano 671, con una crescita del 16,29% rispetto al 2024, quando erano 577. Di questi, 53 vivono nei comuni galluresi, pari al 7,90% del totale regionale”. Da consorzio industriale si soffermano sul Nordest dell’Isola . “Tra i comuni galluresi, è Olbia a registrare il numero più alto di centenari: 14, di cui 11 donne – rivelano dal Cipnes -. Seguono Arzachena, con 8, e La Maddalena, che conta 5 centenari, a pari merito con Aglientu. Risultati significativi anche per Calangianus e Buddusò, entrambi con 3 unità. In linea con le tendenze demografiche degli ultimi anni, la presenza femminile è largamente maggioritaria: su 53 centenari galluresi, 46 sono donne e solo 7 uomini, con le prime a rappresentare esattamente l’86,79% del totale”.

