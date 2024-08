Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Vediamo quali eventi sono in programma per oggi, 3 e domani, 4 agosto.

Proseguono gli eventi estivi a Sant’Antonio di Gallura e, nell’ambito della promozione territoriale, questo fine settimana viene proposto l’evento Bruttea in Carrera. L’iniziativa è nata per promuovere e valorizzare il paese, le iniziative artigianali, artistiche ed imprenditoriali presenti nel territorio, piccole, grandi realtà che affondano le loro radici nelle tradizioni della nostra terra e nelle esperienze tramandate nel corso del tempo, la partecipazione delle attività commerciali, associazioni, comitati, artigiani, è preziosa per il raggiungimento del fine proprio di questa manifestazione. L’evento si svolgerà oggi, 3 e domani, 4 agosto. Per vedere il programma completo potete visionare l’evento specifico sul nostro calendario https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/sant-antonio-gallura-bruttea-carrera-2024/ Per restare invece aggiornati su eventuali variazioni di programma https://www.facebook.com/profile.php?id=100064352844885

La Gallura nel mese di agosto propone varie sagre con la finalità di promuovere il territorio e le specialità locali. Aglientu, nella serata di oggi, 3 agosto, propone la sagra Sapori di Mare nella quale la protagonista sarà la seppia, accompagnata da piselli e patate. L’evento avrà inizio a partire dalle 19 presso l’anfiteatro comunale. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Aglientu con il patrocinio del Comune. Dalle 21:30 la serata proseguirà in musica con i The Vaghi una delle tribute band dei Beatles più famose in Sardegna. Per visionare l’evento specifico https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/sagra-sapori-mare-aglientu/

Golfo Aranci propone invece un evento in cui il protagonista assoluto è il vino con l’iniziativa Golfo Aranci Wine. Oggi, sabato 3 agosto, presso piazza Cossiga, la degustazione avrà inizio a partire dalle 19. L’evento è organizzato dal Centro Commerciale naturaIe con iI patrocinio deI comune di GoIfo Aranci. La degustazione e Ia distribuzione deI vino sarà curata da 10 SommeIier di Ais Sardegna_ DeIegazione GaIIura, che verranno ospitati nei padigIioni instaIIati presso Ia Piazza Cossiga. Per ulteriori informazioni e curiosità https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/golfo-aranci-wine/

Monti invece propone per domani, 4 agosto, la Fiera del miele. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Monti, con il patrocinio del Comune. Un importante momento di incontro e discussione tra apicoltori, studiosi e tecnici del settore. L’evento si terrà in via Risorgimento 8-c/o Casa del Miele, gli stand apriranno alle 18:30. Per visionare l’evento sul nostro calendario https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/fiera-miele-monti/ Per restare aggiornati su eventuali variazioni di programma https://www.facebook.com/ProLocodiMonti

Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Speriamo di esservi stati utili e vi ricordiamo che potete restare aggiornati sugli eventi consultando la nostra sezione dedicata.

