Nel centro storico di Olbia iniziano le riprese di un cortometraggio

Le riprese del cortometraggio nelle vie di Olbia.

Due mesi di riprese e poi la sfida ai festival nazionali e internazionali. Sono iniziate, in pieno centro storico a Olbia, le riprese di “Clock”, l’ultimo cortometraggio prodotto dalla Green Grass Film, la società di produzione audio-video, nata nel 2012 con i videoclip musicali, diventata partner di eventi culturali di spessore, come il Cinema Tavolara e il Jova Beach Party. Il team è composto da otto professionisti olbiesi: Mirko Decandia, Dimitri Tedde, Luca Masala, Jimy Deiana, Janthima Verri, Riccardo Lampreu, Pietro Deledda e Daniele Piredda.

Il cortometraggio.

“Clock” racconta di un uomo perso nel vortice temporale di una vita della quale non ha più il controllo, quando quest’uomo entrerà in un pub un ignaro barista verrà coinvolto in una realtà alterata che cambierà tutto. O forse no? Il film è interpretato dall’attore cagliaritano Mario Piso e l’attore olbiese Valerio Asara, quest’ultimo anche sceneggiatore insieme al regista Mirko Decandia. Le riprese sono iniziate proprio in questi giorni al centro di Olbia, confermando la Gallura come location eletta per le produzioni cinematografiche. “Abbiamo scelto di girare questo nuovo prodotto audiovisivo nella nostra città – commenta Mirko Decandia – per omaggiare il posto dove siamo nati e cresciuti”.

La Green Grass Film è una realtà composta da film-maker, creativi, sound-designer e fotografi. Sette professionisti olbiesi: Mirko Decandia, Dimitri Tedde, Jimy Deiana, Janthima Verri, Riccardo Lampreu Arcangelo Lai e Pietro Deledda. La società di produzione audio-video è nata nel 2012 con la realizzazione di noti videoclip musicali e aftershow di numerosi concerti. E’ firmata Green Grass Film anche la creazione degli ultimi 2 spot del Festival Cinema Tavolara .

