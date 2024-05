Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Vediamo gli eventi in programma.

Il sole splende, il tempo è meraviglioso e la voglia di uscire si fa sentire. L’estate è ormai alle porte e si inizia ad aver voglia di mare. Nella giornata di oggi, come già anticipato nella nostra sezione calendario al link https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/kayak-trekking-tinnari/, è in programma un evento molto interessante. Si tratta di un’escursione che può essere fatta sia a piedi sia in kayak o con entrambe le modalità. Per partecipare era necessario prenotarsi ai seguenti numeri Laura 3318233978 – Carla 347185 2319. Se non lo avete fatto e vi interessa l’evento chiamate, magari avete fortuna e qualche posto è ancora disponibile!

Per gli amanti del vino e del buon cibo Porto Cervo offre ancora due giorni della rassegna “Wine e Food Festival” oggi 11 e domani 12 maggio in cui dalle ore 15 alle 18, presso il Cervo Conference Center si svolgerà la degustazione. Il costo è di 65 euro a persona ed è necessario prenotare. Per saperne di più sugli espositori https://www.pcwff.com/en/

Olbia invece ha cominciato ieri i festeggiamenti per il Patrono San Simplicio. Si tratta di una ricorrenza molto sentita ad Olbia ed è certamente annoverabili tra le più importanti. Gli eventi civili si uniscono a quelli religiosi per formare un programma ricco e adatto a qualsiasi pubblico. Vediamo il programma di oggi, 11 maggio e poi quello di domani, 12 maggio.

Sabato: alle 18 nell’Area Fausto Noce – Grandiosa Sagra delle cozze offerta dal Comitato; alle ore 19 nella Basilica San Simplicio si terrà la Santa messa. Alle ore 22 sul Palco Fausto Noce – Concerto di RAF.

Domenica: alle ore 16 in Viale Isola Bianca (fronte palco giuria) ci sarà la Benedizione cavalli e cavalieri partecipanti al 21° Palio della Stella “ San Simplicio”; alle ore 16:30 in Viale Isola Bianca avrà luogo il Palio della Stella “San Simplicio”, in collaborazione con l’associazione “Lu Juali” di Luogosanto. Parteciperanno i cavalieri dei ventisei comuni della Provincia e la partecipazione delle pariglie di Oristano, Santa Giusta e Fonni. Alle ore 19 nella Basilica San Simplicio verrà celebrata la Santa Messa e infine, alle ore 22:30 sul Palco Fausto Noce si terrà il Concerto de Il Volo live band Cabaret con signora Agnese e Uccio De Santis.

Ricordiamo ai nostri amati lettori che avevamo già dedicato un articolo specifico all’evento, nel quale viene riportato l’intero programma che si ricorda, non si conclude oggi ma il 15 maggio. Per consultare l’articolo potete cliccare il seguente link https://www.galluraoggi.it/olbia/festa-san-simplicio-olbia-programma-2-maggio-2024/

Nella giornata di domani, 12 maggio, Santa Teresa Gallura propone la giornata Ecologica, organizzata dall’associazione Cittadini di Porto Pozzo in collaborazione con la polisportiva Alessio Mannoni. L’evento, ormai arrivato alla tredicesima edizione mira alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio e fornisce un’importante insegnamento: il rispetto dell’ambiente in cui viviamo. Per visionare il programma della giornata potete consultare l’evento dedicato al link https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/giornata-ecologica-santa-teresa-gallura/

Insomma, cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Speriamo di esservi stati d’aiuto!

