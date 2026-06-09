Concerto di Vasco Rossi a Olbia, limitazioni al traffico

Le limitazioni in occasione del concerto di Vasco Rossi a Olbia.

In vista dei concerti di Vasco Rossi in programma venerdì 12 e sabato 13 giugno all’Olbia Arena, il Comune di Olbia ha disposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione nelle aree limitrofe all’evento, con l’obiettivo di regolare i flussi veicolari e garantire lo svolgimento delle manifestazioni.

Le disposizioni prevedono che in via Libia, a partire dalle ore 8 del 12 e del 13 giugno e fino a cessate esigenze, venga istituito il divieto di transito e la sosta vietata con rimozione forzata dei veicoli. Analoghe limitazioni interesseranno via Capo Verde e via Seychelles, dove dalla stessa fascia oraria sarà sospesa la circolazione veicolare, con divieto di sosta e fermata. Ulteriori interventi riguarderanno il lungomare San Josemaría Escrivá, dove dalle ore 14 del 12 e del 13 giugno e fino a cessate esigenze sarà disposta la chiusura della corsia in direzione via dei Lidi. Nella stessa area, tra le ore 8 del 12 giugno e le ore 8 del 14 giugno, sarà in vigore il divieto di sosta e fermata su entrambi i lati della carreggiata.

Per quanto concerne via dei Lidi, via Adige e via Tirso, dalle ore 21 del 12 e del 13 giugno e fino a cessate esigenze sarà sospesa la circolazione, con accesso consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso, alle forze di polizia e ai bus dell’Aspo. Nelle stesse strade, a partire dalle ore 10, sarà inoltre previsto il divieto di sosta e fermata. In via Ticino, via Tevere e via Flumendosa è stata disposta la chiusura alla circolazione veicolare dalle ore 8 del 12 giugno alle ore 8 del 14 giugno, con l’unica eccezione dei mezzi di emergenza e delle Forze dell’Ordine. Anche viale Italia sarà interessato da modifiche alla viabilità. Nel tratto compreso tra la Rotonda Italia e la Rotonda Europa, dalle ore 8 del 12 e del 13 giugno e fino a cessate esigenze, sarà attiva la chiusura al traffico. Nel segmento tra la Rotonda Pozzo Sacro e la Rotonda Europa sarà inoltre istituito il divieto di sosta e fermata.

Limitazioni sono previste anche in via Guinea, via Maldive e via Qatar, dove dalle ore 8 del 12 e del 13 giugno e fino a cessate esigenze saranno in vigore restrizioni alla circolazione insieme al divieto di sosta e fermata, con eccezioni per i mezzi autorizzati e per l’accesso alle attività commerciali presenti. Le rampe in direzione Palau e gli accessi dalla SP4M verso la Rotonda Europa e viale Italia saranno chiusi alla circolazione veicolare e pedonale dalle ore 14 del 12 e del 13 giugno e fino a cessate esigenze. In via Indonesia, infine, dalle ore 13 del 12 e del 13 giugno e fino a cessate esigenze, sarà istituito il senso unico di marcia dalla Rotonda Europa in direzione Pittulongu, con obbligo di svolta a destra in uscita su viale Italia.

L’amministrazione comunale invita residenti, automobilisti e spettatori a prestare attenzione alla segnaletica temporanea, a programmare gli spostamenti con anticipo e a evitare, ove possibile, il transito nelle zone interessate. Viene inoltre raccomandato di rispettare divieti e indicazioni del personale presente sul posto e di non lasciare i veicoli in sosta nelle aree interdette per evitare la rimozione. Le misure resteranno in vigore nei giorni 12 e 13 giugno, con alcune prescrizioni valide fino alle ore 8 del 14 giugno, secondo quanto previsto dall’ordinanza dirigenziale numero 325 del 5 giugno 2026 del Comune di Olbia.

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