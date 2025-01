Ancora fermo per maltempo il traghetto per la Corsica

Passeggeri bloccati a causa dello stop del traghetto per la Corsica.

Ancora fermo il traghetto Moby Zaza che copre la tratta Golfo Aranci-Porto Vecchio, unico che garantisce la continuità territoriale tra la Sardegna e la Corsica. Bloccato in porto dal 7 di gennaio per condizioni meteo, non per problemi tecnici come recentemente riportato, sta causando non pochi disagi per i viaggiatori.

In questi giorni in Gallura sono presenti forti condizioni di maltempo, che aumenteranno nelle prossime ore, secondo le previsioni meteorologiche. Così si è imposto lo stop della tratta, perché le autorità francesi hanno ritenuto di non poter effettuare in sicurezza l’attracco della nave per la conformazione delle banchine a Porto Vecchio.

Le raffiche oggi hanno raggiunto circa 20 nodi, ovvero 40 km/orari, impedendo alla nave della Moby di viaggiare. Diversi passeggeri sono rimasti bloccati in entrambi i porti, senza la possibilità di tornare a casa, non prima di domenica 12 gennaio. Purtroppo non c’è una nave sostitutiva in quanto la Moby Giraglia è ferma dai primi di novembre per un guasto e i porti di Santa Teresa e Bonifacio non hanno più traffico da quel giorno, anche per l’impossibilità di trovare una nave che possa fare quella tratta, eccetto la Ichnusa, che però ha un contratto stagionale.

