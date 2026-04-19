Una donna di Olbia e la sua disavventura dopo un intervento al seno a Cagliari

La disavventura dopo un intervento al seno raccontata da Angie Cozzolino, residente a Olbia, riporta l’attenzione sul delicato tema delicato della tutela dei pazienti nell’ambito della chirurgia estetica. La donna ha deciso di rendere pubblica la propria esperienza dopo essersi sottoposta a un intervento eseguito in una clinica di Cagliari, dal quale sono derivate conseguenze che l’hanno portata ad affrontare un lungo percorso di chiarimenti e valutazioni successive.

Secondo quanto riferito, la scelta dell’operazione era maturata come decisione personale, presa in modo consapevole e all’interno di un contesto sanitario regolare. Dopo il primo intervento, inizialmente considerato soddisfacente, nel corso dei mesi sarebbero comparse problematiche evidenti, che hanno spinto la donna a sottoporsi a ulteriori procedure correttive, senza però ottenere un risultato risolutivo.

Il confronto con altri medici.

Di fronte al peggiorare della situazione, Angie Cozzolino ha scelto di consultare altri specialisti, anche al di fuori del percorso iniziale seguito a Cagliari. I medici interpellati le hanno fornito spiegazioni sui possibili motivi delle criticità riscontrate e sulle modalità con cui l’intervento era stato eseguito. Il confronto con più professionisti ha permesso alla donna di acquisire maggiore consapevolezza della propria condizione.

In parallelo, Cozzolino ha sostenuto una consulenza medico‑legale, dalla quale sarebbe emersa una valutazione di danno significativa. Sulla base di questi riscontri, ha deciso di non sottoporsi ad ulteriori interventi immediati, in attesa degli sviluppi giuridici.

L’avvio dell’azione legale da parte della donna di Olbia.

Esaurita la fase di mediazione prevista prima dell’azione giudiziaria, la donna ha avviato una causa. Il procedimento è attualmente nelle fasi iniziali e segue i tempi ordinari della giustizia. La scelta di raccontare pubblicamente la disavventura dopo un intervento al seno nasce, nelle intenzioni della donna, dalla volontà di informare e sensibilizzare sull’importanza di approfondire ogni scelta sanitaria e di non sentirsi responsabili quando qualcosa non va come previsto.

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