Una nuova discarica di giocattoli a Golfo Aranci.

Nel vasto panorama di discariche abusive a tema, tra quelle di eternit, di arredamenti, alimenti, indumenti, materiali infiammabili, a Golfo Aranci è stata rinvenuta una nuova discarica abusiva di giocattoli. E consiste in alcuni cumuli di giochi che sono praticamente nuovi.

Non è la prima volta che sia stata individuata una discarica abusiva con giocattoli nel territorio del comune di Golfo Aranci. Ne sono state rinvenute diverse negli ultimi mesi, ma quella appena scoperta è particolarmente ricca di giocattoli praticamente nuovi di zecca. Talmente nuovi che alcuni volontari ne hanno recuperato diversi. Li disinfetteranno e poi li regaleranno ai bambini indigenti della zona. Pertanto, da un atto di inciviltà che non ha scusanti sono nate delle buone azioni che daranno nuova vita ai giocattoli.

Non solo giocattoli a Nodu Pianu.

Tra i rifiuti rinvenuti in mezzo ai giocattoli erano presenti anche alcune bombole e batterie d’auto, probabilmente, a giudicare dalle loro condizioni, abbandonate lì molto prima dei giocattoli. La zona di Nodu Pianu è di sicuro interesse ambientalistico e molto frequentata dai turisti, trovandosi in un punto ricco di macchia mediterranea non lontano dall’omonima spiaggia.

