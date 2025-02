Incontro a Olbia tra giornalisti e avvocati sulle discriminazioni di genere

Discriminazione di genere e pari opportunità, giornalisti e avvocati si confrontano a Olbia sui pregiudizi nel linguaggio. Giovedì 23 febbraio ci sarà un seminario promosso dal Comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Tempio e l’Ordine dei giornalisti della Sardegna. L’incontro si svolgerà dalle 16.00 alle 19.00 nella sala Corallo del Blu Marine, in viale Italia, 39.

“Il linguaggio utilizzato nelle sedi giudiziarie, nelle varie fasi del processo e anche nella formulazione dei provvedimenti, risente spesso, inconsapevolmente, di pregiudizi e stereotipi che risalgono a un modulo di comunicazione che appartiene al passato e non tiene conto della prese di coscienza delle pari opportunità. Queste caratteristiche vengono poi riprese anche dal linguaggio giornalistico, che riferisce dell’attività giudiziaria amplificandone le criticità”.

“Il linguaggio non è mai neutro e, nel caso specifico, riafferma definizioni che richiamano situazioni e modi di essere che la cultura moderna tende a superare per affermare la parità di genere nei ruoli sociali, dalla condizione familiare a quella del mondo del lavoro e delle professioni. Nel corso dell’incontro, con il tema del linguaggio in generale, saranno approfondite le caratteristiche dei termini e delle definizioni utilizzati nei provvedimenti che riguardano la famiglia, dei pregiudizi e degli stereotipi che emergono nelle varie fasi e nei provvedimenti del processo penale e, infine, del linguaggio di genere nella rappresentazione della donna e degli stereotipi nei media”.

Gli interventi in programma

“Dopo l’introduzione dell’avvocata Nadia Geromino, presidente Cpo Ordine avvocati di Tempio Pausania, i saluti dell’avv. Carlo Selis, presidente dell’Ordine degli avvocati di Tempio Pausania, del dott. Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna, interverranno l’avvocata Pina Rifiorati, del foro di Udine, la dottoressa Paola Di Nicola Travaglini, magistrata della Corte suprema di Cassazione, la dottoressa Caterina De Roberto, capo servizio dell’Unione Sarda e vice coordinatrice regionale di “Giulia Giornaliste”. Modererà l’avvocata Maria Rosaria Loi, Cpo Ordine degli avvocati di Tempio Pausania.

I giornalisti partecipanti avranno diritto a 5 crediti formativi (per la deontologia)”.

