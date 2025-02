Vela classe Snipe, a Porto Rotondo il campionato italiano 2025

Snipe, il campionato Italiano 2025 a Porto Rotondo

La Classe Snipe Italia annuncia una grande stagione di regate per il 2025 che culminerà col campionato italiano a Porto Rotondo. Il calendario ricco di appuntamenti imperdibili si chiuderà con il Campionato Italiano di Porto Rotondo previsto per ottobre. “Durante la stagione i migliori equipaggi italiani si sfideranno in tutta la penisola, con un livello di competizione che si conferma di anno in anno sempre più alto. Ogni appuntamento sarà anche un’opportunità per momenti di convivialità e socialità, che rappresentano un aspetto fondamentale per rafforzare il legame tra i partecipanti e diffondere lo spirito della classe”.

“Tra le principali competizioni del 2025, si segnalano la Regata Nazionale di Rapallo del 5-6 aprile, quella di Luino del 3-4 maggio, il Campionato Italiano Master di Caldonazzo previsto per il 13-15 giugno, la Regata Nazionale di Giulianova del 5-6 luglio, il Campionato Italiano Juniores & Under 30 di Riccione del 30-31 agosto, e la Regata Nazionale di San Vincenzo del 20-21 settembre”.

Il gran finale a ottobre

“Il gran finale si terrà dal 2 al 5 ottobre con il tanto atteso Campionato Italiano Open a Porto Rotondo, edizione che segnerà un momento storico per la Classe essendo il primo evento nazionale a svolgersi in Sardegna. Un appuntamento reso possibile dal grande lavoro della flotta locale, che negli ultimi anni ha contribuito alla diffusione della deriva sull’isola. Oggi la Sardegna può vantare ben 10 armatori attivi, segno evidente della crescita della classe nella regione”.

“L’evento di Porto Rotondo non sarà solo una competizione di altissimo livello tecnico, ma anche l’occasione per accogliere equipaggi provenienti da tutto il mondo. Ad oggi si registrano le prime manifestazioni di interesse da parte di team esteri, segnale che l’evento assumerà una dimensione internazionale oltre a rafforzare il prestigio della classe. Il campo di regata, le condizioni ideali del mare e del vento, insieme all’ospitalità sarda, faranno da cornice a quello che si preannuncia essere un evento indimenticabile”.

“Le regate nazionali rappresentano un’opportunità fondamentale per gli atleti della Classe Snipe di confrontarsi ad alto livello, migliorare la propria tecnica e rafforzare lo spirito di squadra. Il Campionato Italiano Master di Caldonazzo, dedicato ai velisti più esperti, e l’appuntamento di Riccione con i giovani talenti, offriranno momenti di grande intensità sportiva. L’appuntamento per tutti è quindi sui campi di regata, dove il vento, la tattica e la passione per la vela saranno i protagonisti assoluti della stagione 2025. Ulteriori aggiornamenti sulle competizioni e sulle attività della Classe italiana sono online sul sito ufficiale snipe.it”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui