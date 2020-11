Il lutto per la morte del sindaco di Telti Gian Franco Pinducciu.

Classe 1951, sindaco praticamente da una vita. Gian Franco Pinducciu avrebbe dovuto affrontare nel 2021 i suoi ultimi mesi da sindaco di Telti se il destino non se lo fosse portato via nella notte lasciando costernato l’intero paese e l’intera Gallura. Sindaco di Telti per 7 volte, la prima nel 1981, aveva iniziato la sua carriera politica nel 1975 come consigliere comunale.

E’ grande il dolore per una morte improvvisa da parte dei cittadini e dei colleghi sindaci dei comuni vicini, che lo ricordano come una persona disponibile gentile, che ascoltava tutti e che ha sempre dimostrato il suo amore e la sua dedizione per Telti e per la Gallura.

La sua è stata una vita dedicata alla politica e alla sua comunità che non ha lasciato spazio a molto altro altro. Pinducciu non si è mai sposato e l’attività di geometra si può dire fosse subalterna a quella di sindaco.Nelle ultime elezioni regionali aveva tentato il salto di qualità candidandosi con il Partito Sardo d’Azione senza centrare, però, l’obiettivo.

(Visited 275 times, 303 visits today)